Археологи подтвердили наличие в Киево-Печерской лавре оборонительной стены XII века

24 июля, 2018, 20:01

Археологические исследования на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника подтвердили существование оборонительной стены Киево-Печерского монастыря в XII веке.

Об этом сообщил заведующий научно-исследовательского сектора археологии заповедника Сергей Тараненко, передает “Интерфакс-Украина”.

"Обнаруженный памятник является уникальным, ведь сегодня в Украине известны, кроме неего, еще только два объекты монументальной фортификации древнеруского времени, а конструкция выявленных фундаментов вообще пока единственная среди всех памятников Киевской Руси", - рассказал он.

По словам Тараненко, остатки фундаментов оборонительной стены были впервые открыты и частично исследованы на небольшом участке в 1951 году археологом Владимиром Богусевичем. С целью получения научного подтверждения существования остатков фундаментов оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII века. были разбиты разведочные траншеи.

В двух траншеях, которые соответствуют раскопкам Богусевича, и еще в трех траншеях впервые обнаружены остатки монументальной конструкции древнеруского времени - фундаменты разной степени сохранности с полуразрушенными фрагментами стены.

Количество нынешних находок - около 1500, среди них почти 1000 фрагментов древнеруского кирпича - плинфы. Привлекают внимание яркие индивидуальные находки - фрагмент древнерусского металлического литого створчатого браслета с плетеным орнаментом и две свинцовые пломбы дорогичинского типа XI-XIII вв. со знаками с обеих сторон, в частности с изображением двозуба.

Заповедник рассматривает вопросы музеефикации этого археологического объекта древнеруского времени.