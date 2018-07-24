Археологи подтвердили наличие в Киево-Печерской лавре оборонительной стены XII века
Об этом сообщил заведующий научно-исследовательского сектора археологии заповедника Сергей Тараненко, передает “Интерфакс-Украина”.
"Обнаруженный памятник является уникальным, ведь сегодня в Украине известны, кроме неего, еще только два объекты монументальной фортификации древнеруского времени, а конструкция выявленных фундаментов вообще пока единственная среди всех памятников Киевской Руси", - рассказал он.
По словам Тараненко, остатки фундаментов оборонительной стены были впервые открыты и частично исследованы на небольшом участке в 1951 году археологом Владимиром Богусевичем. С целью получения научного подтверждения существования остатков фундаментов оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII века. были разбиты разведочные траншеи.
В двух траншеях, которые соответствуют раскопкам Богусевича, и еще в трех траншеях впервые обнаружены остатки монументальной конструкции древнеруского времени - фундаменты разной степени сохранности с полуразрушенными фрагментами стены.
Количество нынешних находок - около 1500, среди них почти 1000 фрагментов древнеруского кирпича - плинфы. Привлекают внимание яркие индивидуальные находки - фрагмент древнерусского металлического литого створчатого браслета с плетеным орнаментом и две свинцовые пломбы дорогичинского типа XI-XIII вв. со знаками с обеих сторон, в частности с изображением двозуба.
Заповедник рассматривает вопросы музеефикации этого археологического объекта древнеруского времени.
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