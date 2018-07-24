Американец разошелся с "самой сексуальной ведущей погоды" из-за игор

24 июля, 2018, 14:08

Американец разорвал отношения с мексиканской телеведущей и моделью после трех лет отношений из-за онлайн-игор

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Янет Гарсиа называют самой сексуальной ведущей погоды в мире. Дуглас Мартин - профессиональный геймер и говорит, что отношения отнимали у него много времени и поэтому его не хватало на работу.

Свой поступок парень объяснил в 10-минутном ролике. Девушка призналась, что сердце ее разбито. Но добавила, что на самом деле заслуживает большего.