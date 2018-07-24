4 млрд лет назад на Луне могла существовать жизнь, - ученые
Исследование опубликовано в журнале "Астробиология", коротко о нем рассказывает ScienceAlert.
Дирк Шульц-Макух из Университета штата Вашингтон и Йен Кроуфорд из Лондонского университета уверены - вскоре после образования Луны и затем во время пика вулканической активности на ней - а это примерно 4 и 3,5 млрд лет назад соответственно, на спутнике Земли могли существовать условия для зарождения жизни.
Когда мы ищем признаки жизни на других планетах и лунах, подсказки, которые могут указывать на благоприятный для жизни климат, включают в себя жидкую воду, атмосферу, которая поможет сохранить воду на поверхности, магнитное поле, обеспечивающее защиту от солнечной и космической радиации, и органические соединения, которые могут представлять жизненные строительные блоки.
По расчетам исследователей, когда на Луне происходили выбросы сильно нагретых летучих газов и водяного пара, они могли привести к образованию кратеров с жидкой водой и формированию плотной атмосферы. Такие условия могли сохраняться в течение миллионов лет.
"Если бы жидкая вода и большая атмосфера присутствовали на молодой Луне в течение длительных периодов времени, мы думаем, что лунная поверхность была бы, по крайней мере, временно пригодной для жизни", - сказал Дирк Шульц-Макух.
Но ни астронавты, ни аппараты никогда не находили никаких свидетельств жизни на Луне, и даже если на спутнике нашей планеты когда-то существовал органический материал, мы не знаем, сохранились ли следы.
Работы Шульц-Макуха и Кроуфорда основаны на результатах недавних космических миссий и анализе образцов лунных пород и почвы, которые показывают, что Луна не так суха, как считалось ранее - на ней были обнаружены залежи льда.
Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескоп от NASA
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевых, Европе.
- Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
Читайте также
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-