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4 млрд лет назад на Луне могла существовать жизнь, - ученые

Астробиологи опубликовали исследование, в котором говорится, что за последние 4 млрд лет два раза на Луне были условия, позволяющие поддерживать существование простых форм жизни

Исследование опубликовано в журнале "Астробиология", коротко о нем рассказывает ScienceAlert.

Дирк Шульц-Макух из Университета штата Вашингтон и Йен Кроуфорд из Лондонского университета уверены - вскоре после образования Луны и затем во время пика вулканической активности на ней - а это примерно 4 и 3,5 млрд лет назад соответственно, на спутнике Земли могли существовать условия для зарождения жизни.

Когда мы ищем признаки жизни на других планетах и ​​лунах, подсказки, которые могут указывать на благоприятный для жизни климат, включают в себя жидкую воду, атмосферу, которая поможет сохранить воду на поверхности, магнитное поле, обеспечивающее защиту от солнечной и космической радиации, и органические соединения, которые могут представлять жизненные строительные блоки.

По расчетам исследователей, когда на Луне происходили выбросы сильно нагретых летучих газов и водяного пара, они могли привести к образованию кратеров с жидкой водой и формированию плотной атмосферы. Такие условия могли сохраняться в течение миллионов лет.

 "Если бы жидкая вода и большая атмосфера присутствовали на молодой Луне в течение длительных периодов времени, мы думаем, что лунная поверхность была бы, по крайней мере, временно пригодной для жизни", - сказал Дирк Шульц-Макух.

Но ни астронавты, ни аппараты никогда не находили никаких свидетельств жизни на Луне, и даже если на спутнике нашей планеты когда-то существовал органический материал, мы не знаем, сохранились ли следы.

Работы Шульц-Макуха и Кроуфорда основаны на результатах недавних космических миссий и анализе образцов лунных пород и почвы, которые показывают, что Луна не так суха, как считалось ранее - на ней были обнаружены залежи льда.

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