 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Италия заверила в поддержке Украины после заявлений итальянского министра о "российском" Крыме

Италия заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом сказал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает пресс-служба МИД Украины.

"Позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, что Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки", - заявил Чечилиа.

Встреча состоялась с целью предоставления Украине разъяснений в связи с призывами министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини признать аннексию Крыма Россией и отменить антироссийские санкции.

МИД Украины отметили, что Украина рассчитывает на дальнейшее содействие Италии сохранению единой позиции ЕС относительно поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Напомним, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призвал признать аннексию Крыма и отменить санкции против России, МИД Украины вызвало посла Италии для объяснений.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2018 понедельник

больше новостей

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать