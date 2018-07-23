Италия заверила в поддержке Украины после заявлений итальянского министра о "российском" Крыме

23 июля, 2018, 22:10

Италия заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом сказал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает пресс-служба МИД Украины.

"Позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, что Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки", - заявил Чечилиа.

Встреча состоялась с целью предоставления Украине разъяснений в связи с призывами министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини признать аннексию Крыма Россией и отменить антироссийские санкции.

МИД Украины отметили, что Украина рассчитывает на дальнейшее содействие Италии сохранению единой позиции ЕС относительно поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Напомним, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призвал признать аннексию Крыма и отменить санкции против России, МИД Украины вызвало посла Италии для объяснений.