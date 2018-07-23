Высокомощные реактивные огнеметы РПО-16 начали серийно производить для ВСУ
23 июля, 2018, 10:58
В Украине начали серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.
"В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 - высокомощное оружие, которое Государственный концерн "Укроборонпром" производит для ВСУ", - подчеркнул он.
По словам Порошенко, уже в ближайшее время огнемет будет поставлен армии, что значительно усилит военную мощь украинских подразделений.
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