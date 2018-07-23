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Высокомощные реактивные огнеметы РПО-16 начали серийно производить для ВСУ

В Украине начали серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 - высокомощное оружие, которое Государственный концерн "Укроборонпром" производит для ВСУ", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, уже в ближайшее время огнемет будет поставлен армии, что значительно усилит военную мощь украинских подразделений.

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