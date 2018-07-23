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Водитель Mercedes влетел в электроопору из-за ливня в Киеве, мужчина в тяжелом состоянии

На столичной улице Борщаговской произошла авария, в результате которой получил ранения водитель Mercedes-Benz W202

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Инцидент произошел около часа назад, когда водитель не учел погодные условия и потерял контроль над автомобилем. Пересекая бордюр, он влетел в электроопору и чудом остался жив.

Карета скорой помощи забрала пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

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