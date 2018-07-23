Водитель Mercedes влетел в электроопору из-за ливня в Киеве, мужчина в тяжелом состоянии
23 июля, 2018, 14:43
На столичной улице Борщаговской произошла авария, в результате которой получил ранения водитель Mercedes-Benz W202
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Инцидент произошел около часа назад, когда водитель не учел погодные условия и потерял контроль над автомобилем. Пересекая бордюр, он влетел в электроопору и чудом остался жив.
Карета скорой помощи забрала пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-