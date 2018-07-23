В Японии из-за рекордной жары погибли десятки людей

23 июля, 2018, 18:24

В Японии из-за рекордной жары в течение месяца умерли десятки людей

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, в понедельник, 23 июля, температура в городе Кумагая вблизи Токио достигла +41,1°C, что стало рекордом за всю историю наблюдений. Температура в префектурах Токио, Гифу и Сайтама достигла +40°C градусов, в 927 районах температура достигла +35°C.

Точного количества умерших вследствие жары в июле пока не сообщают, однако 23 июля от тепловых ударов скончались три человека.

Ранее, 21 июля, от ухудшения здоровья вследствие жары умерли 11 человек.

В течение первых двух недель июля из-за плохого самочувствия от жары госпитализированы около 12 тыс. людей.

По данным Токийского пожарного департамента, 22 июля по вызовам было отправлено 3125 автомобилей скорой помощи, что стало суточным рекордом с начала оказания экстренной медицинской помощи в 1936 году. Власти страны призывают граждан быть осторожными, пить много воды и не выходить на улицу без крайней необходимости. Ожидается, что жара продержится до конца июля.