В УСПП обсудили экономическую ситуацию в стране

23 июля, 2018, 11:50

Во время заседания Антикризисного совета общественных организаций и правления Украинского союза промышленников и предпринимателей обсудили ситуацию в стране

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Стимулы для развития предпринимательства, модернизация ключевых отраслей промышленности. Такими должны быть приоритеты при формировании госбюджета на следующий год. Об этом шла речь на заседании Антикризисного совета общественных организаций и правления Украинского союза промышленников и предпринимателей. Участники обратили внимание на сложный доступ бизнеса к финансовым ресурсам, высокий уровень миграции, а следовательно нехватка квалифицированных кадров и отсутствие действенной поддержки экспортеров.

"Последнее решение Национального банка при молчаливом согласии Правительства сформировало беспрецедентный уровень учетной ставки 17,5% годовых, что по сути блокирует доступ особенно среднесрочных и долгосрочных кредитных ресурсов", - подчеркнул президент УСПП Анатолий Кинах.

"Много говорится об экспортно-кредитное агентство. Уже говорится о том, что надо его создать, уже предусмотрены средства, а оно не создается. Кроме того, нужно и в дальнейшем продолжать работу с развитием экспортной стратегии, которую правительство разрабатывает", - отметил вице-президент УСПП Денис Красников.

Украинская экономика постепенно восстанавливает рост. Но темпы ниже, чем во многих восточноевропейских странах - там ВВП в среднем прирастает на 4 процента, тогда как в Украине немногим более чем на 2.

"Так называемая промышленная революция, которую декларировало Правительство на начало года, по сути, провалена. С 35-ти законодательных актов, которые должны были обеспечить активизацию промышленной и предпринимательской деятельности, на сегодня принято только 9", - подытожил Кинах.

В УСПП призывают парламент принять Законы об индустриальных парках, о выведенном капитале, накопительной системе общеобязательного пенсионного страхования. А Правительство призывают доработать стратегию развития промышленного комплекса и рассмотреть ее на Национальном комитете по промышленному развитию. На фоне сложной экономической ситуации осенью бизнес планирует провести национальный форум промышленников, предпринимателей и работодателей.