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В США создали группу для борьбы с кибератаками из России

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ заявил о создании специального подразделения для борьбы с российскими угрозами в киберпростор

Об этом Накасонэ рассказал на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Аспене, сообщает Bloomberg.

"Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал российскую группу -Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 года, 2017 года", - сказал Накасонэ.

Генерал Накасонэ является директором АНБ и одновременно возглавляет так называемое киберкомандования - подразделение вооруженных сил США, который занимается военными кибероперациямы.

Накасонэ так описал стратегическое взаимодействие с Россией и Китаем: "противники, на которых мы должны сосредоточиться на раннем этапе и в будущем".

Заявление Накасонэ появилась через неделю после сообщений о вмешательстве России в выборы в 2016 году. Президент Дональд Трамп сначала поставил под сомнение выводы американской разведывательного сообщества о том, что Россия вмешалась в выборы, а затем подтвердил эту оценку.

Напомним, 13 июля департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.

Россия отрицает любую причастность к вмешательству в американские выборы, в том числе и к хакерским атакам.

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