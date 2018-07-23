В Сенате США призвали разработать новые санкции против России до новой встречи Трампа с Путиным

23 июля, 2018, 15:54

Сенаторы-республиканцы призвали ввести новые санкции против России, чтобы отбить у РФ желание вмешиваться в предстоящие выборы

Об сообщает Reuters.

Отмечается, что сенаторы заговорили о введении новых санции из-за информации, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.

Сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что новые санкции должны быть "строгими", которые "висели бы над головой Путина".

"Нужно сотрудничать с Конгрессом, чтобы разработать новые санкции, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, более суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уж потом встречайтесь с ним", - заявил Грэм.

А сенатор Марко Рубио совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом разработал законопроект DETER, который предусматривает введение новых санкций в случае, если представители разведки США установят, что Россия вмешалась в американские выборы.

"На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться в выборы в будущем", - заявил политик.