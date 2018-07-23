В "Марьинке" задержали пособницу оккупантов. Она ехала к любимому в Киев

23 июля, 2018, 14:53

На контрольно-пропускном пункте "Марьинка" задержали санитарную инструкторку мотострелкового батальона оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

34-летняя жительница Горловки ехала в Киев на встречу с возлюбленным, однако ее остановили на пункте пропуска. Установлено, что в 2014 году она сначала осуществляла пропускной режим возле администрации оккупированной Горловки, а потом спасала раненых террористов.

Участница бандформирования объясняет, что имеет высшее образование по менеджменту, но живя в оккупированной Горловке, не смогла найти работу. Именно из-за нехватки средств женщина решила уйти добровольцем в ряды террористов. В марте 2014 года она получила оружие и начала охранять периметр блокпоста, который находился возле Горловской администрации. После окончания курсов неотложной медицинской помощи, пошла на фронт в качестве санитарного инструктора минометной батареи первого мотострелкового батальона. Она помогала раненым и даже успела побывать в некоторых горячих точках, таких как Дебальцево.

В октябре 2016 года санитарка оставила ряды оккупантов, потому что нашла работу в местной больнице, где и до сих пор работает оператором компьютерного набора.

Вчера на КПВВ Марьинка во время проверки правоохранители совместно с пограничниками остановили участницу НВФ, которая выехала с оккупированной территории на встречу с любимым.

На момент остановки полицейские уже владели информацией о ее причастности к террористической группировке.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.