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В Одесский порт зашли корабли НАТО


фото: ВМС ЗСУ
В Одесский порт с визитом зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2)

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

В Одессу зашли, в частности, фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции, вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.

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