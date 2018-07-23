В Одесский порт зашли корабли НАТО

23 июля, 2018, 12:01

В Одесский порт с визитом зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2)

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

В Одессу зашли, в частности, фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции, вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.