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В Киеве поляк убил мужчину и ранил женщину. При задержании бросался с ножом на полицейских


фото: mordovmedia
В Киеве полиция задержала гражданина Польши, который убил мужчину и ранил женщину ножом

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось в Деснянском районе столицы. На улице Гната Хоткевича обнаружили мертвого мужчину с множественными ножевыми ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая с камер наблюдения получила приметы мужчины, причастного к преступлению.

Вскоре полицейские возле дома на улице Двинской увидели, что неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали "скорую", а правоохранители начали задерживать нападавшего.

В результате злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции,старший наряда применил табельное оружие. Правонарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый - гражданин Польши, 1989 года рождения.

Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

 

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