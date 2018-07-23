 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Кривом Роге прошел Марш равенства. Накануне его участникам угрожали


фото: Первый городской
22 июля в Кривом Роге состоялся первый в истории города Марш равенства

Об этом сообщает "Первый городской".

На марш пришло около 40 человек. У участников были радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Организаторы отмечали, что мероприятие проводилось в защиту равных прав. А также, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди с гомосексуальной ориентацией в современном украинском обществе.

null

Марш охраняли полицейские . Место проведения до последнего держали в секрете для безопасности участников.

На странице "Гей-альянса Украины" отмечается, что в ночь перед прайдом многим представителям и представительницам местной ЛГБТ-сообщества поступили сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Поэтому ч астина зарегистрированных на Марш все-таки отказалась от участия в мероприятии из-за страха дальнейшего преследования и расправы.

null

  • Напомним, 1 июля возле главного корпуса Криворожского педагогического университета напали на председателя оргкомитета фестиваля КривбасПрайд, в рамках которого проводился Марш Равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества.
  • 17 июня в Киеве состоялся Марш Равенства. Нацполлиция сообщала о 56 провокаторов, задержанных на Марше равенства. После фиксации их анкетных данных всех их отпустили, отмечают правоохранители.
  • Во время столкновений на Марше пострадало 10 противников ЛГБТ. 7 из них попали в больницу.
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать