В Кривом Роге прошел Марш равенства. Накануне его участникам угрожали
Об этом сообщает "Первый городской".
На марш пришло около 40 человек. У участников были радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Организаторы отмечали, что мероприятие проводилось в защиту равных прав. А также, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди с гомосексуальной ориентацией в современном украинском обществе.
Марш охраняли полицейские . Место проведения до последнего держали в секрете для безопасности участников.
На странице "Гей-альянса Украины" отмечается, что в ночь перед прайдом многим представителям и представительницам местной ЛГБТ-сообщества поступили сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Поэтому ч астина зарегистрированных на Марш все-таки отказалась от участия в мероприятии из-за страха дальнейшего преследования и расправы.
- Напомним, 1 июля возле главного корпуса Криворожского педагогического университета напали на председателя оргкомитета фестиваля КривбасПрайд, в рамках которого проводился Марш Равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества.
- 17 июня в Киеве состоялся Марш Равенства. Нацполлиция сообщала о 56 провокаторов, задержанных на Марше равенства. После фиксации их анкетных данных всех их отпустили, отмечают правоохранители.
- Во время столкновений на Марше пострадало 10 противников ЛГБТ. 7 из них попали в больницу.
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