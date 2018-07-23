В Кривом Роге прошел Марш равенства. Накануне его участникам угрожали

23 июля, 2018, 08:47

22 июля в Кривом Роге состоялся первый в истории города Марш равенства

Об этом сообщает "Первый городской".

На марш пришло около 40 человек. У участников были радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Организаторы отмечали, что мероприятие проводилось в защиту равных прав. А также, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди с гомосексуальной ориентацией в современном украинском обществе.

Марш охраняли полицейские . Место проведения до последнего держали в секрете для безопасности участников.

На странице "Гей-альянса Украины" отмечается, что в ночь перед прайдом многим представителям и представительницам местной ЛГБТ-сообщества поступили сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Поэтому ч астина зарегистрированных на Марш все-таки отказалась от участия в мероприятии из-за страха дальнейшего преследования и расправы.