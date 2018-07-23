В гараже Мариуполя обнаружили взрывчатку: владелец тайника присоединился к боевикам
23 июля, 2018, 14:56
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в одном из гаражей Мариуполя на Донетчине тайник со взрывчаткой
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Правоохранители изъяли из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие.
Установлено, что указанный гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.
В рамках открытого уголовного производства по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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