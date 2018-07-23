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Усик ворвался в топ-4 рейтинга сильнейших боксеров мира


фото: K2 Promotions
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вышел на четвертое место в рейтинге сильнейших боксеров мира по версии The Ring

Об этом сообщает The Ring.

Перед Усиком на третьем месте находится американец Теренс Кроуфорд, вторым идет украинец Василий Ломаченко, лидерство удерживает Геннадий Головкин из Казахстана.

В десятку сильнейших также вошли Майки Гарсия, Наойя Инуэ, Срисакет Сор Рунгвисаи, Эррол Спенс, Сергей Ковалев и Донни Ньетес.

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