Усик ворвался в топ-4 рейтинга сильнейших боксеров мира
23 июля, 2018, 12:12
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вышел на четвертое место в рейтинге сильнейших боксеров мира по версии The Ring
Об этом сообщает The Ring.
Перед Усиком на третьем месте находится американец Теренс Кроуфорд, вторым идет украинец Василий Ломаченко, лидерство удерживает Геннадий Головкин из Казахстана.
В десятку сильнейших также вошли Майки Гарсия, Наойя Инуэ, Срисакет Сор Рунгвисаи, Эррол Спенс, Сергей Ковалев и Донни Ньетес.
- Александр Усик 21 июля победил в Москве россиянина Мурата Гассиева, выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и стал абсолютным чемпионом мира.
- Соорганизатор WBSS Калле Зауэрланд заявил, что бой-реванш украинца против россиянина является маловероятным.
- Александр Усик минувшей ночью вернулся в Киев, где его в аэропорту встречали болельщики.
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