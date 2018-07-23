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Украину скоро охватит 30-градусная жара. Прогноз синоптика


фото: 1tulatv
В начале недели в большинстве областей Украины пройдут дожди, но в течение недели будет становиться жарче

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что циклон останется над территорией Украины, поэтому дожди с грозами ожидаются на Западе и Севере и частично в центральных областях. Этой ночью осадки охватят практически всю территорию Украины.

Температура воздуха в западных регионах ожидается в пределах 20-24 градусов, а в южных и восточных областях прогреется до 26-32 градусов.

В Киеве завтра пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха будет в пределах 24-25 градусов.

"В течение недели температура воздуха начнет повышаться во всей Украине. То есть эти 30 градусов начнут подниматься севернее и практически во всех областях будет жарко", - отметила Диденко.

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