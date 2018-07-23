Украинцы сделали медальный дубль на чемпионате мира по фехтованию

23 июля, 2018, 16:23

Украинские шпажисты Богдан Никишин и Роман Свичкарь завоевали бронзовые медали чемпионата мира по фехтованию

Об этом сообщает Xsport.

На соревнованиях в китайском городе Уси, в 1/32 финала Никишин выиграл у американца Джейкоба Хойле (10:8), далее разобрался с испанцем Юленом Перейрой (15:8), выбил из борьбы канадца Марка-Энтони Блеза-Беланже (15:6) и в 1/4 финала оказался сильнее представителя США Кертиса Макдоуела (15:10).

Свечкарь начал выступление с разгромной победы над эстонцем Пеетером Турнау (15:3), а затем совершил сенсацию, победив с преимуществом в один укол действующего чемпиона мира итальянца Паоло Пиццо (15:14), в 1/8 финала с аналогичным счетом победил Файзулла Алимова из Узбекистана, а в поединке за попадание на пьедестал почета выиграл у швейцарца Бендажмина Штеффена (15:12).

Никишин и Свичкарь не смогли преодолеть полуфинальный рубеж. Первый проиграл венесуельцу Рубену Лимардо Гаскони (4:7), а второй уступил Яннику Борелю из Франции (11:15).