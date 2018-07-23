Украинцам не рекомендуют ехать в одну из республик Африки из-за холеры

23 июля, 2018, 08:22

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Замбия из-за вспышки холеры в столице

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины.

"Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, в диппредставительстве порекомендовали проявлять особую осмотрительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями", - говорится в сообщении.

В службе добавляют, что в Республике Замбия, в частности в столице страны - городе Лусака, и особенно в районе Kwanyama, вспыхнула эпидемия холеры.

Также отмечается, что в случае выявления симптомов заболевания или возникновения иных обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике.