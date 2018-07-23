Украинцам не рекомендуют ехать в одну из республик Африки из-за холеры
Об этом сообщает консульская служба МИД Украины.
"Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, в диппредставительстве порекомендовали проявлять особую осмотрительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями", - говорится в сообщении.
В службе добавляют, что в Республике Замбия, в частности в столице страны - городе Лусака, и особенно в районе Kwanyama, вспыхнула эпидемия холеры.
Также отмечается, что в случае выявления симптомов заболевания или возникновения иных обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике.
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