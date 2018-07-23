Украина подписала Многостороннюю конвенцию для противодействия отмыванию денег

23 июля, 2018, 22:54

В понедельник, 23 июля, в Лондоне и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Многосторонняя конвенция MLI)

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета", - говорится в сообщении.

Предполагается, что подписание Конвенции приведет к:

усилению борьбы с агрессивным налоговым планированием;

гармонизации международных налоговых правил;

обеспечению более прозрачной налоговой среды, улучшит инвестиционный климат, будет способствовать росту экономики и стимулированию международной торговли.

Подписание конвенции состоялось с целью выполнения Программы расширенного сотрудничества в рамках инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой Украина присоединилась 1 января 2017 года.

Страны-члены ОЭСР разработали План действий для борьбы с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS). План действий BEPS включает 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Обязательными к выполнению Украиной (минимальный стандарт Плана действий BEPS) есть 4 шага:

шаг 5: "Усовершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями";

шаг 6: "Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями";

шаг 13: "Рекомендации о документации по трансфертному ценообразованию и раскрытии информации по странам";

шаг 14 "Совершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров".

Пересмотр конвенций с каждой страной отдельно, дальнейшее подписание протоколов и их ратификация в парламенте является очень сложным и длительным процессом, который может растянуться на много лет. Именно с целью предоставления возможности более оперативного пересмотра международных конвенций был разработан 15-й шаг Плана действий BEPS - Многостороннюю конвенцию MLI.

"Подписав и ратифицировав Конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во всех или некоторых действующих Конвенций об избежании двойного налогообложения. Таким образом, подписав и ратифицировав Конвенцию MLI, Украина одновременно выполняет также шаг 6 и шаг 14 Плана действий BEPS", - объясняют в Минфине.

Далее Многостороннюю конвенцию MLI должна ратифицировать Верховная Рада Украины.