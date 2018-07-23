Тренер "Динамо" прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

23 июля, 2018, 14:55

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Пока никакой информации по "Славии" у нас нет. На сборе мы играли с чемпионом Чехии "Викторией" из Плзеня, которая произвела впечатление физически крепкой команды. Что-то другое пока сказать не могу — так быстро информация не собирается", - сказал Хацкевич.

Также тренер "Динамо" заявил, что обратится за информацией по "Славии" до бывшего игрока киевлян Руслана Ротаня, который в первой части прошлого сезона играл за чешский клуб.

"Любая информация из любых источников будет полезной для нас. Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника. Думаю, в ближайшее время соберем полную информацию о чешском клубе. Пока же у нас впереди старт чемпионата, что на данный момент более важно для нас", - подчеркнул белорусский тренер.