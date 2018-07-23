Тренер "Динамо" прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"Пока никакой информации по "Славии" у нас нет. На сборе мы играли с чемпионом Чехии "Викторией" из Плзеня, которая произвела впечатление физически крепкой команды. Что-то другое пока сказать не могу — так быстро информация не собирается", - сказал Хацкевич.
Также тренер "Динамо" заявил, что обратится за информацией по "Славии" до бывшего игрока киевлян Руслана Ротаня, который в первой части прошлого сезона играл за чешский клуб.
"Любая информация из любых источников будет полезной для нас. Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника. Думаю, в ближайшее время соберем полную информацию о чешском клубе. Пока же у нас впереди старт чемпионата, что на данный момент более важно для нас", - подчеркнул белорусский тренер.
- Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой соперником "Динамо" стала чешская "Славия".
- "Динамо" начало новый сезон 21 июля с победы в Суперкубке Украины над "Шахтером".
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