Трамп снова назвал сговор с Россией выдумкой

23 июля, 2018, 11:28

Президент США Дональд Трамп, который на прошлой неделе несколько раз подтверждал существование попыток России вмешаться в выборы 2016 года, в очередной раз назвал заговор своей кампании с россиянами выдумкой

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Итак, президент Обама знал о России перед выборами. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не сообщил нашу кампанию? Потому что это просто большая выдумка, вот почему, и он думал, что мошенница-Хиллари победит!!!" - написал Трамп.

So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn't he do something about it? Why didn't he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that's why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2018 г.