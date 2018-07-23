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Трамп снова назвал сговор с Россией выдумкой

Президент США Дональд Трамп, который на прошлой неделе несколько раз подтверждал существование попыток России вмешаться в выборы 2016 года, в очередной раз назвал заговор своей кампании с россиянами выдумкой

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Итак, президент Обама знал о России перед выборами. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не сообщил нашу кампанию? Потому что это просто большая выдумка, вот почему, и он думал, что мошенница-Хиллари победит!!!" - написал Трамп.

  • Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов. Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
  • Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции относительно Украины".
  • Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.
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