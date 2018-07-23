Трамп снова назвал сговор с Россией выдумкой
23 июля, 2018, 11:28
Президент США Дональд Трамп, который на прошлой неделе несколько раз подтверждал существование попыток России вмешаться в выборы 2016 года, в очередной раз назвал заговор своей кампании с россиянами выдумкой
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"Итак, президент Обама знал о России перед выборами. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не сообщил нашу кампанию? Потому что это просто большая выдумка, вот почему, и он думал, что мошенница-Хиллари победит!!!" - написал Трамп.
So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn't he do something about it? Why didn't he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that's why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2018 г.
- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов. Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
- Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции относительно Украины".
- Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.
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