Трамп обратился к президенту Ирана: Никогда не угрожайте США

23 июля, 2018, 14:14

Президент США Дональд Трамп предупредил президента Ирана Хассана Рухани об опасности угроз в сторону Соединенных Штатов

Об этом Трамп написал у себя в Twitter после того, как Рухани предостерег США от дальнейшей враждебной политики против Ирана.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

"Никогда не угрожайте Соединенным Штатам снова, иначе вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова о насилии и смерти", - отметил американский президент.

Читайте также: Иранский поворот Трампа: почему США выходят по иранского ядерного соглашения и что ожидает регион

Ранее Рухани заявлял: "Мистер Трамп, а не дергайте льва за хвост. А то вы об этом пожалеете", - сказал он.