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Трамп обратился к президенту Ирана: Никогда не угрожайте США

Президент США Дональд Трамп предупредил президента Ирана Хассана Рухани об опасности угроз в сторону Соединенных Штатов

Об этом Трамп написал у себя в Twitter после того, как Рухани предостерег США от дальнейшей враждебной политики против Ирана.

"Никогда не угрожайте Соединенным Штатам снова, иначе вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова о насилии и смерти", - отметил американский президент.

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Ранее Рухани заявлял: "Мистер Трамп, а не дергайте льва за хвост. А то вы об этом пожалеете", - сказал он.

  • Он также отметил, что Иран может заблокировать одну из важнейших нефтетранспортных артерий мира, которая проходит Ормузский пролив. Сейчас по ней следует около 20% всего мирового экспорта нефти.
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