Трамп обратился к президенту Ирана: Никогда не угрожайте США
Об этом Трамп написал у себя в Twitter после того, как Рухани предостерег США от дальнейшей враждебной политики против Ирана.
To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.
"Никогда не угрожайте Соединенным Штатам снова, иначе вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова о насилии и смерти", - отметил американский президент.
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Ранее Рухани заявлял: "Мистер Трамп, а не дергайте льва за хвост. А то вы об этом пожалеете", - сказал он.
- Он также отметил, что Иран может заблокировать одну из важнейших нефтетранспортных артерий мира, которая проходит Ормузский пролив. Сейчас по ней следует около 20% всего мирового экспорта нефти.
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