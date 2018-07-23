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Стрельба в Торонто: количество жертв увеличилось


фото: REUTERS
В результате стрельбы в центре канадского Торонто погибли уже два человека

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба полиции Торонто.

"В настоящее время имеем две жертвы, о которых было объявлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе Гриктаун, где расположено много популярных магазинов и ресторанов, нападающий с пистолетом открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, еще 14 человек получили ранения.

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