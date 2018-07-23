Стрельба в Торонто: количество жертв увеличилось
23 июля, 2018, 15:56
В результате стрельбы в центре канадского Торонто погибли уже два человека
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба полиции Торонто.
"В настоящее время имеем две жертвы, о которых было объявлено", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в районе Гриктаун, где расположено много популярных магазинов и ресторанов, нападающий с пистолетом открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, еще 14 человек получили ранения.
Danforth shooting #GO1341286,— Toronto Police (@TorontoPolice) 23 июля 2018 г.
- at this time, we have two victims who have been pronounced ^js
- Напомним, в начале июля в центре Торонто также произошла стрельба, из-за которой погиб человек, еще двое получили ранения.
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