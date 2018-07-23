Стало известно о состоянии пострадавших в трагическом ДТП на Житомирщине
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, передает сайт Житомирской ОГА.
"Четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше - 1 жительницу с г. Новоград-Волынский уже выписали из больницы, еще 3 пациентов планируем выписать в ближайшие дни. Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Остаются стабильно тяжелыми 4 пострадавших, среди которых 2 детей, которые находятся в реанимационном отделении областной детской больницы ", - отметил Николай Суслик.
Все пострадавшие получают медицинскую помощь и полностью обеспечены необходимыми препаратами.
Также начальник управления здравоохранения добавил, что тела 8 погибших уже забрали родные и близкие.
- 20 июля около 10:40 на Житомирщине на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
- Полиция задержала владельца пассажирского микроавтобуса, который в Житомирской области столкнулся с грузовиком, в результате чего 10 человек погибли, еще 9 получили ранения.
- Полиция установила личности девяти из десяти погибших в ДТП, случившегося в пятницу, 20 июля, под Житомиром, среди жертв автокатастрофы - двое гражданок России и гражданин Грузии.
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