Стало известно о состоянии пострадавших в трагическом ДТП на Житомирщине

23 июля, 2018, 14:02

Трое пострадавших в трагическом ДТП на Житомирщине находятся в состоянии средней тяжести, одна уже выписана из больницы

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, передает сайт Житомирской ОГА.

"Четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше - 1 жительницу с г. Новоград-Волынский уже выписали из больницы, еще 3 пациентов планируем выписать в ближайшие дни. Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Остаются стабильно тяжелыми 4 пострадавших, среди которых 2 детей, которые находятся в реанимационном отделении областной детской больницы ", - отметил Николай Суслик.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь и полностью обеспечены необходимыми препаратами.

Также начальник управления здравоохранения добавил, что тела 8 погибших уже забрали родные и близкие.