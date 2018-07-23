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Смертельное ДТП на Житомирщине: владельца маршрутки отправили под домашний арест


фото: zhitomir-online
Петру Луцику - владельцу маршрутки, которая попала в масштабную аварию в селе Глубочица - избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом на 2 месяца

Об этом сообщает местное издание "Херсон online".

Следователи задержали мужчину сразу после аварии, однако сегодня истек срок его содержания, поэтому Петра освободили из-под стражи прямо в зале суда.

По данным журналистов, в зале суда перевозчику стало плохо и на помощь вызвали медиков. При этом вину Луцик не признал.

Ему инкриминируют ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

Ранее стало известно, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенщины, который в нарушение ПДД не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

  • Напомним, утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшийся по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
  • Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
  • 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
  • Полиция задержала владельца пассажирского микроавтобуса, который в Житомирской областистолкнулся с грузовиком, в результате чего 10 человек погибли, еще 9 получили ранения.
  • Полиция установила личности девяти из десяти погибших в ДТП, случившемся в пятницу, 20 июля, под Житомиром, среди жертв автокатастрофы – двое гражданок России и гражданин Грузии.
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