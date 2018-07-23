Смертельное ДТП на Житомирщине: владельца маршрутки отправили под домашний арест

23 июля, 2018, 14:30

Петру Луцику - владельцу маршрутки, которая попала в масштабную аварию в селе Глубочица - избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом на 2 месяца

Об этом сообщает местное издание "Херсон online".

Следователи задержали мужчину сразу после аварии, однако сегодня истек срок его содержания, поэтому Петра освободили из-под стражи прямо в зале суда.

По данным журналистов, в зале суда перевозчику стало плохо и на помощь вызвали медиков. При этом вину Луцик не признал.

Ему инкриминируют ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

Ранее стало известно, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенщины, который в нарушение ПДД не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.