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Смертельное ДТП на Житомирщине: автобус вышел в рейс неисправным


фото: npu.gov.ua
Владельцу автобуса, водитель которого попал в масштабное ДТП на Житомирщине, сообщили о подозрении за выпуск в рейс неисправного транспортного средства

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Расследованием установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенщины, который в нарушение ПДД не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации", - говорится в сообщении.

Соответственно, уголовное производство расследуется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.3 ст.286 и ст.287 УК.

За санкцией ст. 287 УК, по которой владельцу автобуса сообщено о подозрении, допущенные нарушения наказываются лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также, о подозрении сообщили водителю грузовика, с участием которого произошло смертельное ДТП в Кривом Озере на Николаевщине, в которой погибло 5 человек.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких всиб). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

  • Напомним, утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшимся по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
  • Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
  • 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
  • Полиция задержала владельца пассажирского микроавтобуса, который в Житомирской областистолкнулся с грузовиком, в результате чего 10 человек погибли, еще 9 получили ранения.
  • Полиция установила личности девяти из десяти погибших в ДТП, случившемся в пятницу, 20 июля, под Житомиром, среди жертв автокатастрофы – двое гражданок России и гражданин Грузии.
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