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Скрипачке прострелили ногу в центре Львова

В воскресенье, 22 июля, на Кафедральной площади во Львове неизвестный прострелил ногу девушке

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как сообщили изданию в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, около 15:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в травмпункт доставлена девушка с травмой ноги.

Следователи приехали в травмпункт. Пострадавшая 20-летняя жительница Мирогорода написала заявление о том, что она играла на скрипке на площади Катедральной возле Латинского кафедрального собора и неожиданно почувствовала острую боль в ноге и увидела рану.

В травмпункте медики обнаружили в ноге пострадавшей металлический шарик.

По информации Горячей линии города, выстрел был из небоевого оружия. В то же время в полиции еще устанавливают происхождение пули, которая ранила ногу девушки, а также из какого вида оружия она была выпущена. Также выясняют личность злоумышленника, поскольку из-за большого скопление людей пострадала не заметила, кто и откуда произвел выстрел.

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