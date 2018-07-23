Скрипачке прострелили ногу в центре Львова
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Как сообщили изданию в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, около 15:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в травмпункт доставлена девушка с травмой ноги.
Следователи приехали в травмпункт. Пострадавшая 20-летняя жительница Мирогорода написала заявление о том, что она играла на скрипке на площади Катедральной возле Латинского кафедрального собора и неожиданно почувствовала острую боль в ноге и увидела рану.
В травмпункте медики обнаружили в ноге пострадавшей металлический шарик.
По информации Горячей линии города, выстрел был из небоевого оружия. В то же время в полиции еще устанавливают происхождение пули, которая ранила ногу девушки, а также из какого вида оружия она была выпущена. Также выясняют личность злоумышленника, поскольку из-за большого скопление людей пострадала не заметила, кто и откуда произвел выстрел.
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