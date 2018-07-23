Секрет самых больших ягодиц в мире: модель с рекордной задницей раскрыла свою диету

23 июля, 2018, 17:58

Шведская модель Наташа Краун специально сидит на высококалорийной диете, чтобы иметь самые большие ягодицы в мире

Об этом сообщает Mail Online.

24-летняя Наташа живет на западе Швеции, в городе Гетеборг. Ее страница в Instagram собрала более 80 тысяч подписчиков, а секрет модели заключается в ее "пятой точке".

Сейчас объем ягодиц Наташи более 1,8 метров. А достигла она этого, потребляя огромное количество высококалорийной пищи: она обожает есть пиццу и пасту. Ежемесячно она съедает 15 банок шоколадной пасты Nutella (примерно 6 килограмм).

Одновременно девушка сделала себе 3 операции, но, несмотря на необычные размеры, говорит, что хочет в дальнейшем увеличить свою попку. По словам Краун, лишние килограммы делают ее сексуальной и сильной"

"Чем больше я наберу веса, тем лучше будет моя задница. Я сделаю все необходимое для того, чтобы иметь самые большие ягодицы в мире”,- заявила Наташа в интервью.