Секрет самых больших ягодиц в мире: модель с рекордной задницей раскрыла свою диету
Об этом сообщает Mail Online.
24-летняя Наташа живет на западе Швеции, в городе Гетеборг. Ее страница в Instagram собрала более 80 тысяч подписчиков, а секрет модели заключается в ее "пятой точке".
Сейчас объем ягодиц Наташи более 1,8 метров. А достигла она этого, потребляя огромное количество высококалорийной пищи: она обожает есть пиццу и пасту. Ежемесячно она съедает 15 банок шоколадной пасты Nutella (примерно 6 килограмм).
Одновременно девушка сделала себе 3 операции, но, несмотря на необычные размеры, говорит, что хочет в дальнейшем увеличить свою попку. По словам Краун, лишние килограммы делают ее сексуальной и сильной"
"Чем больше я наберу веса, тем лучше будет моя задница. Я сделаю все необходимое для того, чтобы иметь самые большие ягодицы в мире”,- заявила Наташа в интервью.
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В июне модель plus size Джорджина Хорн обвинила Instagram в том, что сеть скрывает ее фотографии.
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