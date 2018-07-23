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Samsung выпустила новую серию видеороликов, в которых издевается над Apple

Компания Samsung выпустила новую серию уже традиционных рекламных роликов, где пытается показать превосходство своей продукции над смартфонами Apple

Ролики опубликованы на официальном канале компании в YouTube.

По-прежнему действие всех трех роликов происходит в магазине Apple: покупатели задают консультанту различные вопросы, которые должны намекнуть на преимущество Samsung Galaxy, а сотрудник магазина пытается найти убедительные аргументы в пользу продукции своей компании.

Первые два видео посвященные недостаточному функционалу разъемов в айфонах, третье - камере, которую поклонники продукции Apple считают лучшей.

Даже когда покупатель вспоминает рейтинг DxOMark, который принято считать одним из самых объективных на рынке, и указывает, что Samsung Galaxy S9 Plus в нем опережает iPhone X на несколько позиций, консультант все равно настаивает на своем.

Ранее Samsung поиздевалась над замедлением старых iPhone в рекламе Galaxy S9, в которой, по сюжету минутного ролика "Двигайся вперед", обладательница смартфона от Apple постоянно сталкивается с тем, что ее iPhone 6 тормозит, и это мешает ей в повседневных делах.

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