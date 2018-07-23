Россошанскому грозит пожизненное заключение по делу убийства правозащитницы Ноздровской

23 июля, 2018, 13:55

Прокуратура Киевской области откорректировала подозрение Юрию Россошанскому в деле об умышленном убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура изменила подозрение Россошанского по статье "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью”. Отмечается, что во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что стало основанием для изменения ранее сообщенной подозрения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. В мае 2017 года Россошанського приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, 29 декабря.

Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанского в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.

Телеканал "Еспресо" обнародовал кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юристка по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.