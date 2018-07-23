Разжигание розни и дестабилизация: Россия выбрала новую стратегию влияния на Черногорию

23 июля, 2018, 12:28

После неудачной попытки переворота в Черногории Россия продолжает усилия по влиянию на внутренние дела страны

Об этом говорится в сообщении сайта Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

Сайт приводит данные недавнего исследования Foreign Policy Research Institute, которое фокусируется на интересах Кремля в Черногории и на том, какие известные тактики влияния, в том числе дезинформацию, РФ применяла в стране.

В докладе приводится вывод, что несмотря на неудачные попытки предотвратить вступление Черногории в НАТО, попытки воздействия продолжаются с новой стратегией: "разжечь политическую и национальную вражду с целью дестабилизации Черногории и предотвращению дальнейшей интеграции в Западной Европе".

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С этой целью российские чиновники распространяли дезинформацию о НАТО. В частности, присоединения к Альянсу подавалось как провокация против России. В ответ российские чиновники часто объявляли угрозы.

Что касается вмешательства России во внутренние дела страны, в отчете приводится описание судебного дела в отношении российских агентов за их участие в попытке переворота в 2016 году. Черногория считает, что по планировке путча стоят российская разведка и ФСБ.