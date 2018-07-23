Работать 4 дня в неделю, а получать деньги за 5. Результаты уникального эксперимента

23 июля, 2018, 11:35

Первый в своем роде эксперимент с 4-дневной рабочей неделей в Новой Зеландии завершился за два месяца, но прошел так хорошо, что компания хочет сделать такой график постоянным

Об этом пишет ScienceAlert.

Таким образом в фирме Perpetual Guardian, которая занимается трастами, завещаниями и имуществом, рабочая неделя сократилась до 32 часов с 40 – в марте и апреле текущего года, без снижения заработной платы.

На время этого периода было приглашено двух исследователей из Университета Окленда и Оклендского технологического университета, которые должны были изучить влияние таких изменений на персонал.

С традиционной точки зрения управления эти цифры могут показаться немного сумасшедшими, но для основателя компании Эндрю Барнса рискованный шаг действительно окупился.

Оказалось, что изменение действительности увеличила производительность среди 240 работников, которые заявили, что тратят больше времени на семью, занимаются спортом, готовят и работают на своих огородах.

Уровень стресса работников снизился с 45 до 38%, в то время как баланс между работой и жизнью улучшилось с 54 до 78 %.

Джаррод Хаар, профессор по управлению персоналом в Технологическом университете Окленда, отметил: "Руководители сказали, что сотрудники были более креативными, их посещаемость улучшилась, они приходили вовремя и не шли раньше, а также не делали длительные перерывы. Объем выполненной ими работы не менялся, если они работали в течение четырех дней вместо пяти".

"Они не заметили снижение эффективности работы, и данные опроса показали, что в большинстве команд наблюдается незначительное ее увеличение, - пояснил Барнс в заявлении для прессы. Респонденты сообщили о значительном увеличении уровня отдачи в таких областях, как лидерство, преданность, стимуляция и расширение прав и возможностей.

Работники заявили, что эта перемена подтолкнула их найти способы повышения их продуктивности во время работы в офисе. Встречи сократили с двух часов до 30 минут, и сотрудники создали сигналы для своих коллег, что им требуется время работать без отвлечения.

"Они работали над тем, где они тратили время зря, и работали умнее, а не труднее", – отметил профессор Хаар.

"То, что мы видели, - это значительное увеличение участия и удовлетворенности персонала работой, которую они делают, огромным увеличением намерений персонала продолжать работать с компанией, и мы не видели снижения производительности", - сказал Барнс.

Именно через такой беспроигрышный эффект основатель и главный исполнительный директор говорит, что теперь он пытается сделать четырехдневную структуру постоянной частью компании. "Мы платим работникам за производительность, и проводим четкое различие между количеством часов, которые вы проводите в офисе, и тем, что мы получаем от этого", - подчеркнул Барнс

Предыдущие исследования показали, что работа на полную ставку может плохо влиять на мозг и психическое здоровье, а другие анализы подтверждают, что производительность страдает, когда работники вынуждены работать слишком много.

"Это была всего лишь теория, я подумал, что хочу попробовать, потому что желал создать лучшую среду для своей команды", - сказал Барнс CNN.

"Что происходит: вы получаете мотивированную, активную, стимулированную, лояльную рабочую силу. У меня закончились статистические данные, которые свидетельствуют о том, что мои сотрудники яростно гордятся тем, на кого они работают", - добавил он.

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