"Укрзализныця" добавила два поезда во Львов

23 июля, 2018, 13:35

На 27 и 28 июля "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда во Львов из столицы и в обратном направлении

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в западном направлении Укрзализныця назначила курсирование дополнительного скорого поезда «Интерсити+» № 755/756 Киев – Львов – Киев на 27 и 28 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

В частности, поезд № 755 Киев – Львов отправится из Киева 27 и 28 июля в 23:31, прибудет во Львов в 05.50. Остановка предусмотрена на станции Коростень (01:00-01:01).

Поезд № 756 Львов – Киев отправится из Львова 27 и 28 июля в 23:00, прибудет в столицу в 05:18. Остановка предусмотрена на станции Коростень (02.57-02.58).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.