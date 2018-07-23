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"Диабет на тарелке": Супрун объясняет, как уменьшить количество сахара в рационе


фото: з відкритих джерел
Употребление сладкого после ужина и чрезмерное количество сахара может значительно навредить здоровью

Об этом сообщает в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава отмечает, что комбинацию сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным “диабетом на тарелке“. Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.

Мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном тех, которые содержат углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.

Большую опасность для здоровья составляют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Например, сладких газированных напитков, ароматизированных йогуртов и большинства десертов - пирожных, тортов и печенья.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, которые ведут малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

"Если же вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости - риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар в вкусных десертах - это в основном “пустые” калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше снизить количество таких продуктов в своем рационе, насколько это возможно", - объясняет Супрун.

Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, вот несколько советов:

- Готовьте собственные десерты

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому по возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные приложения, такие как сухофрукты или орехи.

- Контролируйте порции и количество сладкого

Часто ограничение на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или же в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

- Сразу четко определяйте порцию

Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать более полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом..

 

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