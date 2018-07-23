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Приоритет в госзакупках нацкомпаний для отечественной экономики сегодня критический, - расследование


фото: lityo.com
В условиях мировой торговой войны, которая набирает обороты, без действенных мер по защите внутреннего рынка Украина может потерять целые отрасли экономики

Об этом говорится в статье "Торговая война и Украина" на ZN.UA.

"В современном мире достичь положительного баланса внешней торговли можно без серьезной стимуляции развития собственного производства и защиты внутреннего рынка, поэтому правительству необходимо срочно принять стратегическое решение относительно поддержки производителей и защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции", - пишет автор.

"Президент США Дональд Трамп одобрил введение новых пошлин на импорт стали и алюминия. Аналитики расценили этот шаг как объявление глобальной торговой войны, которая может коснуться значительного числа товаров и стран, и приобрести угрожающие масштабы. Украина тоже не сможет остаться в стороне. Хотя американский рынок далеко не основной для наших сталеваров, решение Трампа уже начинает сказываться и на их работе. Ведь экспорт металла сегодня - это фактически более трети экспорта Украины", - говорится в статье.

Отечественным производителям срочно нужно искать новые рынки, но и ни в коем случае не потерять свой собственный, ведь, конкурируя за украинские рынки, зарубежные производители пользуются преимуществом сравнительно низких цен на сырье, доступностью и дешевизной финансовых ресурсов и могут просто выдавить украинские предприятия с их собственного рынка. Поэтому правительство должно как минимум поддержать отечественные компании приоритетом в проведении государственных закупок.

В статье, с одной стороны, приведены примеры из мировой цивилизованной практики ограничения странами (США, Канада, Франция) доступа на свои рынки иностранных конкурентов. С другой - примеры недобросовестной конкуренции на украинском рынке продукции химической промышленности и критика политики закупок "Укрзализныци", что грозит целым кластерам украинской экономики и не имеет ничего общего с поддержкой или защитой отечественных товаропроизводителей, считает автор.

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