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Промпроизводство в Украине за год выросло на 2,5%

Промышленное производство в Украине (без учета ОРДЛО и аннексированного Крыма) в I полугодии 2018 года выросло на 2,5%

Об этом сообщает Госстат.

В сравнении с маем 2018 года в июне 2018 года индекс промышленной продукции составил 100,2%. Кроме того, отмечается, что в июне 2018 года против июня 2017 года индекс промышленной продукции составил 102,5%.

"В январе-июне 2018 г. по сравнению с январем-июнем 2017 г. индекс промышленной продукции составил 102,5%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 101,6%, перерабатывающей - 102,5%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 104,3%", - говорится в сообщении.

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