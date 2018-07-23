Промпроизводство в Украине за год выросло на 2,5%

23 июля, 2018, 20:15

Промышленное производство в Украине (без учета ОРДЛО и аннексированного Крыма) в I полугодии 2018 года выросло на 2,5%

Об этом сообщает Госстат.

В сравнении с маем 2018 года в июне 2018 года индекс промышленной продукции составил 100,2%. Кроме того, отмечается, что в июне 2018 года против июня 2017 года индекс промышленной продукции составил 102,5%.

"В январе-июне 2018 г. по сравнению с январем-июнем 2017 г. индекс промышленной продукции составил 102,5%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 101,6%, перерабатывающей - 102,5%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 104,3%", - говорится в сообщении.