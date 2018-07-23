Промоутер рассказал, будет ли бой-реванш Усик - Гассиев
23 июля, 2018, 11:42
Соорганизатор Всемирной серии бокса Калле Зауерландр рассказал, состоится ли второй поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам немецкого промоутера, вероятность реванша небольшая.
"Говорить о вероятность проведения реванша между этими боксерами сложно. Каждая из команд преследует свои цели. Кто-то захочет перейти в супертяжелый вес, кто-то остаться в нынешней категории", - сказал Зауэрланд. .
Ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил, что о реванше с Гассиевым пока не говорится. А команда россиянина пока вообще такую вероятность не рассматривает.
- Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
- Украинец прошлой ночью вернулся из Москвы в Киев, где его встретили болельщики.
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