Промоутер рассказал, будет ли бой-реванш Усик - Гассиев

23 июля, 2018, 11:42

Соорганизатор Всемирной серии бокса Калле Зауерландр рассказал, состоится ли второй поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам немецкого промоутера, вероятность реванша небольшая.

"Говорить о вероятность проведения реванша между этими боксерами сложно. Каждая из команд преследует свои цели. Кто-то захочет перейти в супертяжелый вес, кто-то остаться в нынешней категории", - сказал Зауэрланд. .

Ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил, что о реванше с Гассиевым пока не говорится. А команда россиянина пока вообще такую вероятность не рассматривает.