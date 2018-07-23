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Промоутер рассказал, будет ли бой-реванш Усик - Гассиев


фото: K2 Promotions
Соорганизатор Всемирной серии бокса Калле Зауерландр рассказал, состоится ли второй поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам немецкого промоутера, вероятность реванша небольшая.

"Говорить о вероятность проведения реванша между этими боксерами сложно. Каждая из команд преследует свои цели. Кто-то захочет перейти в супертяжелый вес, кто-то остаться в нынешней категории", - сказал Зауэрланд. .

Ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил, что о реванше с Гассиевым пока не говорится. А команда россиянина пока вообще такую вероятность не рассматривает.

 

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