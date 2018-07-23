Посреди Торонто произошла стрельба: 14 раненых, одна из жертв погибла

23 июля, 2018, 08:54

Неизвестный открыл огонь в центре канадского Торонто, в результате чего пострадали 14 человек, одна из жертв погибла

Об этом сообщает издание Reuters.

Стрельба произошла в районе Гриктаун (Greektown), где находится большое количество популярных магазинов и ресторанов. Свидетели событий говорят, что они слышали 25 выстрелов.

Сейчас известно, что в результате инцидента пострадали 14 человек: погибла женщина и злоумышленник, который открыл огонь. Одна из потерпевших - молодая девушка - сейчас находится в критическом состоянии.

Нападавший использовал пистолет; в настоящее время полиция пытается понять, какими были его мотивы.