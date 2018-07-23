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Порошенко ветировал закон о криминализации контрабанды древесины


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временный запрет экспорта дров

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

23 июля соответствующий законопроект возвращен с предложениями президента. В то же время сами предложения президента в проект закона на сайте ВР пока отсутствуют.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".

Документ вводит уголовную ответственность за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов необработанных с наказанием в виде лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

И само действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием предоставленной ему власти или служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также вводится ограничение внутреннего потребления необработанных лесоматериалов в размере 20 млн кубометров в год.

Кроме того, незаконная порубка леса и кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно порублених деревьев и кустарников, причинившее существенный вред, помимо штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов или ареста до 6 месяцев может также наказываться ограничением свободы до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Незаконная порубка леса и кустарников в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда и других особо охраняемых лесах наказывается штрафом в 500-700 необлагаемых минимумов доходов или лишением свободы на 5-7 лет.

Незаконная порубка леса и кустарников, повлекшая тяжкие последствия, будет караться штрафом от 800 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

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