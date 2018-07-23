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Помпео обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Кремль в нарушении договоренностей по Сирии

Об этом шла речь во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Госдеп США.

"Среди обсуждаемых тем был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-западе Сирии", - сказано в сообщении.

Беседа состоялась 21 июля, собеседники обсуждали широкий круг вопросов, некоторые из которых обсуждались президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки.

Сообщается также, что главы внешнеполитических учреждений обсудили общие цели налаживания диалога между частными, неконтролируемыми правительством, предприятиями обеих стран.

Также поднимался вопрос о необходимости предоставления РФ "равного дипломатического доступа к США на уровне, который является справедливым и взаимным", сообщили в Госдепартаменте США.

Напомним, Сирийская армия в течение последних недель ведет наступательную операцию, целью которой является захват части юго-западной Сирии у границы с Израилем, которая еще находится в руках повстанцев.

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