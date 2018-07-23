Плейлист от премьера: Гройсман рассказал о своих музыкальных предпочтениях
23 июля, 2018, 14:42
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал про новую украинскую песню, которая ему нравится
Об этом он рассказал на странице в Facebook.
23 июля Гройсман порекомендовал украинцам послушать новый трек от групп Бумбокс и The Gitas "Держи меня".
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По словам премьера, особенно его задели простые, но “сильные слова "в десятку".
Смішно, сумно
Чесним бути, чи розумним
Вибір, неодмінно є
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19 июля украинская группа "Бумбокс" в поддержку политзаключенных сыграла часовой сет на границе с аннексированным Крымом на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области.
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