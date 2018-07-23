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Павел Гриб опроверг обвинения в содействии терроризму. Дело отправили на доработку

Украинский политзаключенный Павел Гриб не признал вину по обвинению в содействии терроризму в российском "суде"

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Елена Катькало, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Павел Гриб не признает свою вину. Адвокат считает, что были допущены нарушения уголовного закона на стадии следствия", - подчеркнула она.

Впоследствии журналист Ирина Ромалийская написала на своей странице в Facebook: "Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решили: вернуть дело (Гриба) прокурорам на доработку".

Отметим, 23 июля в Ростове-на-Дону проходит первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба.

По версии российского следствия, с марта до мая 2017 года, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Следствие считает, что Гриб якобы убеждал девушку заложить изготовлен заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года.

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