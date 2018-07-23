Павел Гриб опроверг обвинения в содействии терроризму. Дело отправили на доработку
Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Елена Катькало, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Павел Гриб не признает свою вину. Адвокат считает, что были допущены нарушения уголовного закона на стадии следствия", - подчеркнула она.
Впоследствии журналист Ирина Ромалийская написала на своей странице в Facebook: "Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решили: вернуть дело (Гриба) прокурорам на доработку".
Отметим, 23 июля в Ростове-на-Дону проходит первое судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба.
По версии российского следствия, с марта до мая 2017 года, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Следствие считает, что Гриб якобы убеждал девушку заложить изготовлен заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- 3 июля адвокат рассказала, что Гриб выглядит подавленным и изможденным, у него нет возможности покупать медикаменты и продукты питания. Также стало известно, что во время этапирования в Ростов-на-Дону Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными.
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