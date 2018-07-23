Оккупанты обстреляли Гнутово из управляемых ракет

23 июля, 2018, 13:20

С начала этих суток оккупанты уже трижды обстреляли позиции украинских защитников

Об этом сообщил спикер Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"О ситуации на линии фронта сегодня, 23 июля. С полуночи защитниками Украины зафиксировано три прицельные обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - отметил он.

По словам Гуцуляка, боевики вели обстрелы наших защитников Майорска и Широкино из стрелкового оружия. Кроме того, он подчеркнул, что утром после 07:40 под обстрел противотанковыми управляемыми ракетами попали защитники Гнутово.