Оккупанты обстреляли Гнутово из управляемых ракет
23 июля, 2018, 13:20
С начала этих суток оккупанты уже трижды обстреляли позиции украинских защитников
Об этом сообщил спикер Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.
"О ситуации на линии фронта сегодня, 23 июля. С полуночи защитниками Украины зафиксировано три прицельные обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - отметил он.
По словам Гуцуляка, боевики вели обстрелы наших защитников Майорска и Широкино из стрелкового оружия. Кроме того, он подчеркнул, что утром после 07:40 под обстрел противотанковыми управляемыми ракетами попали защитники Гнутово.
- Напомним, в течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе, враги 15 раз открывали огонь.
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