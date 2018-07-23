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Оккупанты обстреляли Гнутово из управляемых ракет


фото: mil.gov.ua
С начала этих суток оккупанты уже трижды обстреляли позиции украинских защитников

Об этом сообщил спикер Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"О ситуации на линии фронта сегодня, 23 июля. С полуночи защитниками Украины зафиксировано три прицельные обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - отметил он.

По словам Гуцуляка, боевики вели обстрелы наших защитников Майорска и Широкино из стрелкового оружия. Кроме того, он подчеркнул, что утром после 07:40 под обстрел противотанковыми управляемыми ракетами попали защитники Гнутово.

  • Напомним, в течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе, враги 15 раз открывали огонь.
 
 
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