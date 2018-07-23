NASA создала единый сервис по данным спутников и начала продавать подписки
Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Сервис работает по подписке и позволит прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур, стихийные бедствия и наблюдать за изменением климата.
Сейчас информация со спутников "разбросана по десяткам сайтов". Запуск сервиса дистанционного зондирования упростит доступ к этим данным в коммерческих целях и позволит эффективнее вести бизнес, связанный с сельским хозяйством, логистикой и судоходством, говорится в сообщении.
"Новый инструмент позволит находить и использовать спутниковые данные NASA проще, чем когда-либо ранее. Теперь не нужно искать информацию об атмосфере на одном сайте, а, например, лесе - на другом. Мы надеемся, что запуск сервиса приведет к появлению инновационных продуктов и принесет пользу людям во всем мире", - говорит представитель организации Даниэль Локни.
Сервис позволяет использовать готовые инструменты для прогнозирования и создавать новые приложения на основе спутниковых данных. В августе организация запустит онлайн-курсы по использованию инструментов .
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