На Запорожье заместителя мэра поймали с $2 тыс. взятки

23 июля, 2018, 19:46

Сотрудники Нацполиции задержали заместителя городского головы одного из городов Запорожской области за получение взятки

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители задокументировали "схему" получения неправомерной выгоды заместителем городского головы одного из городов области. Установлено, что чиновник требовал $2 тысячи за согласование паспорта привязки стационарных временных сооружений и заключение договора аренды на земельный участок для осуществления предпринимательской деятельности на территории города.

Преступника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки. Следователи открыли уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Заместитель мэра задержан, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 282 тысячи.