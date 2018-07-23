На Закарпатье полицейские избили юношей, прокуратура начала расследование
23 июля, 2018, 16:25
Прокуратура открыла уголовное производство в отношении полицейских, которые избили двух жителей Мукачево
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Как сообщили юноши, 20 июля, около 4 часов утра к ним на служебном автомобиле подъехали сотрудники патрульной полиции в Закарпатской области, после чего стали наносить им удары по различным частям тела.
Того же дня Мукачевская местная прокуратура внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".
Досудебное расследование в данном уголовном производстве будет осуществлять следственный отдел УСБУ в Закарпатской области, под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.
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