На Закарпатье полицейские избили юношей, прокуратура начала расследование

23 июля, 2018, 16:25

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении полицейских, которые избили двух жителей Мукачево

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщили юноши, 20 июля, около 4 часов утра к ним на служебном автомобиле подъехали сотрудники патрульной полиции в Закарпатской области, после чего стали наносить им удары по различным частям тела.

Того же дня Мукачевская местная прокуратура внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

Досудебное расследование в данном уголовном производстве будет осуществлять следственный отдел УСБУ в Закарпатской области, под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.