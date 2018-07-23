На Одесском кинофестивале победила лента, в которой играет жена "личного рэпера" боевика Моторолы
Об этом рассказала пользовательница Елена Бабала в Facebook, сообщает Еспресо.TV.
Гран-при 9-го Одесского международного кинофестиваля получил фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук. Победителя определили путем зрительского голосования, Жук получит статуэтку "Золотой Дюк" и 10 тысяч евро.
Главную роль в ленте сыграла Алина Насибуллина, которая в 2017 году вышла замуж за рэпера Хаски, настоящее имя которого - Дмитрий Кузнецов. Он известен тем, что записал трек на стихи террориста Моторолы. К тому же Хаски никогда не скрывал своей симпатии к боевику и его пособникам.
"Какое бы к нему не было отношение, нельзя отрицать, что это фигура, исторический персонаж, очень пассионарный", - заявил рэпер в интервью.
К тому же СМИ сообщали, что во время боев за Донецкий аэропорт Хаски пытался стать членом батальона террористов "Спарта", который возглавлял Моторола. Один из российских писателей и сообщник террористов Захар Прилепин рассказывал, что рэпер приехал в аеророрт в легкой одежде и попросился воевать против украинских бойцов.
"Его, конечно же, связали, привели к Мотороле как диверсанта. В трико, в курточке, бурятский парень. Мотор поговорил с ним минут пять, посмеялся. “А иди, - говорит, - ко мне фотокором”, - сказал Прилепин.
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- Напомним, "Моторола" умер от взрыва самодельного устройства в лифте дома, в котором жил в Донецке. По предварительным данным, в лифте сработало самодельное взрывное устройство. Сам боевик находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы несовместимые с жизнью.
- "Моторолу" в Украине обвиняют в ряде военных преступлений, в частности расстреле более десяти военнопленных, среди них - солдата Игоря Брановицкого.
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