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На Луганщине без света остались более 3500 потребителей


фото: Sputnik
Вечером 22 июля подконтрольная территория Луганской области снова столкнулась с массовыми обесточиваниями вследствие непогоды

Об этом сообщает ООО "Луганское энергетическое объединение" на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 19 часов вечера вчерашнего дня, были обесточены 44 подстанции, то же, в общем без света остались 3544 потребители в 5 населенных пунктах.

В частности, в городе Северодонецк и прилегающей Пурдивке без электроэнергии оказались 2010 абонентов. На территории обслуживания Попаснянского РЕМ без света находились 771 абонент в городе Шумящим и 303 абонента в населенном пункте Екатериновка.

На территории обслуживания Щастинського РЕМ без света остались 460 потребителей в селе Сотенный.

"Отметим, что аварийные отключения, вызванные неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года", - подчеркнули в ведомстве.

Более того, несмотря на летнюю погоду, подконтрольную часть Луганщины едва ли не ежедневно лихорадит от аварийных отключений электроэнергии.

 

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