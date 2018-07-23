На Киевщине во время погони за скутером полицейское авто съехало в канаву
23 июля, 2018, 11:33
На Киевщине в селе Петропавловская Борщаговка полицейские пытались остановить скутер, водитель которого нарушил правила дорожного движения
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
На требование полицейских остановиться првопорушник никоим образом не отреагировал и продолжил движение. После этого правоохранители начали преследовать нарушителя. Однако водитель служебной машины не справился с управлением и авто снесло с проезжей части в канаву.
Двое сотрудников полиции получили телесные повреждения.
Сейчас инспекция по личному составу управления кадрового обеспечения Главного управления полиции Киевщины проводится служебное расследование, после чего будет дана оценка профессиональным действиям сотрудников полиции.
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