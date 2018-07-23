 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Киевщине во время погони за скутером полицейское авто съехало в канаву


фото: поліція Київщини
На Киевщине в селе Петропавловская Борщаговка полицейские пытались остановить скутер, водитель которого нарушил правила дорожного движения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

На требование полицейских остановиться првопорушник никоим образом не отреагировал и продолжил движение. После этого правоохранители начали преследовать нарушителя. Однако водитель служебной машины не справился с управлением и авто снесло с проезжей части в канаву.

Двое сотрудников полиции получили телесные повреждения.

Сейчас инспекция по личному составу управления кадрового обеспечения Главного управления полиции Киевщины проводится служебное расследование, после чего будет дана оценка профессиональным действиям сотрудников полиции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать